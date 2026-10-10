Seleção feminina faz 3 a 1 na Argentina em primeiro jogo no Beira-Rio

A seleção faz o segundo amistoso contra as hermanas na próxima terça-feira (13), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, outro estádio que receberá jogos do Mundial.
O Brasil teve a primeira chance de real de gol aos três minutos em bela cobrança de falta de Duda Sampaio, mas a goleira Esponda espalmou para fora. A partir daí a seleção passou a errar passes e teve dificuldade na criação de jogadas ofensivas. Bem postada na defesa, as argentinas aproveitaram para partir no contra-ataque. Maricel Pereyra quase abriu o placar para as hermanas aos 10 minutos, mas atenta, a goleira Luana defendeu. Aos poucos a seleção melhorou a marcação no campo adversário e passou a dominar o meio de campo. Aos 26 minutos, Luany aproveitou lançamento na entrada da área, chutou de primeira no canto direito da goleira Esponda e abriu o placar para o Brasil com um golaço.
Mais ofensiva, a seleção ampliou aos 38 minutos. A jogada começou com escateio cobrado por Duda Sampaio para Maiara, que escora dentro da área para Geyse acerta um golaço de bicicleta. E ainda deu tempo de Angelina, capitã da seleção, marcar o terceiro. Após escanteio da direita, Luany ajeitou para a capitã acertar um chute cruzado, em linda jogada coletiva..
Após o intervalo, a Argentina diminuiu o placar logo aos seis minutos. Após cobrança de lateral do lado esquerdo, Ippólito fica com a bola e rola para Maricel Pereyra, que sem marcação, acerta o fundo da rede. As hermanas arriscaram algumas bolas de fora da área, que não assustaram o gol de Lorena. Aos 20 minutos, Bruninha se machucou ao pisar em falso e precisou ser substituída por Tamara Bolt.
O auxiliar técnico Rodrigo Iglesias substituo do treinador Arthur Elias, que cumpriu suspensão neste sábado (10) promoveu outras oito trocas no time brasileiro até o término da partida. Aos 26 minutos, Kaylane entrou no lugar da meio-campista Maiara e no minuto seguinte desferiu uma bomba, que passou rente à trave do gol argentino. Com as alterações, a seleção se desorganizou e a bola pouco chegou ao ataque, diferentemente da primeira etapa.