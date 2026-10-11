Henrique Marques leva ouro, o 2º do Brasil em Grand Prix de taekwond

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Nascido em Itaboraí (RJ), Marques já havia subido ao pódio nas etapas anteriores do Grand Prix. Em Roma (Itália), em junho, faturou a prata e três meses depois foi bronze em Muju (Coreia do Sul).

Para chegar à disputa final dos 80kg em Paris, Marques emplacou três vitórias seguidas. Derrotou na estreia o croata Oscar Kovacic, por 4 a 2 e depois, nas quartas de final, levou a melhor sobre o iraniano Amir Sina Bakhtiati, por 2 rounds a 0. Na semifinal, o brasileiro despachou o norte-americano Victor Rodrigues, também por 2 rounds a 0, assegurando presença na final.

Henrique Marques volta a competir nas finais do Grand Prix, em Astana (Cazaquistão), nos dias 28 e 29 de novembro.