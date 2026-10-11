Henrique Marques leva ouro, o 2º do Brasil em Grand Prix de taekwond

ranking da Federação Internacional de Taekwondo. Atual terceiro colocado, ele deve subir duas posições e reassumir a liderança na próxima atualização da lista. O primeiro ouro do Brasil em Paris foi obtido pela paulista Maria Clara Pacheco, número 1 do mundo nos 57 kg.
Atual campeão mundial na categoria até 80 quilos, Marques perdia o primeiro round por 9 a 2 após sequência de chutes no capacete. A partir daí reagiu de forma implacável até diminuir a desvantagem para 9 a 8. Nos segundos finais, o adversário levou uma punição e Marques ganhou de virada 10 a 9. No round seguinte, o brasileiro foi dominante, fechou na frente por 4 a 2, garantindo o topo do pódio por 2 rounds a 0.
Nascido em Itaboraí (RJ), Marques já havia subido ao pódio nas etapas anteriores do Grand Prix. Em Roma (Itália), em junho, faturou a prata e três meses depois foi bronze em Muju (Coreia do Sul).
Para chegar à disputa final dos 80kg em Paris, Marques emplacou três vitórias seguidas. Derrotou na estreia o croata Oscar Kovacic, por 4 a 2 e depois, nas quartas de final, levou a melhor sobre o iraniano Amir Sina Bakhtiati, por 2 rounds a 0. Na semifinal, o brasileiro despachou o norte-americano Victor Rodrigues, também por 2 rounds a 0, assegurando presença na final.
Henrique Marques volta a competir nas finais do Grand Prix, em Astana (Cazaquistão), nos dias 28 e 29 de novembro.