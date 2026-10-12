Palmeiras surpreende e deixa Kate Tapia fora da Libertadores Feminina

"Tapia pediu autorização para viajar à Colômbia, a fim de resolver problemas particulares envolvendo seu pai. Diretoria e comissão técnica, incluindo o preparador de goleiras, concederam a permissão, mas ela embarcou antes da data acordada, sem o consentimento do clube", argumentou o Verdão, no comunicado.
A goleira de 33 anos utilizou asredes sociais
para se pronunciar. Ela confirmou a solicitação para viajar, mas afirmou que, ao comunicar "a situação que estava vivendo", manifestou o desejo de "antecipar em um dia" a ida à Colômbia para se reunir com a família antes de se apresentar à seleção do país - Tapia foi convocada para dois amistosos contra a Venezuela.