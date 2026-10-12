Coritiba e Botafogo empatam e mantêm jejum de vitórias no Brasileirão

A má fase de Coritiba e Botafogo no Campeonato Brasileiro continua. Na tarde desta segunda-feira (12), os times empataram por 1 a 1 no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 30ª rodada.

Aniversariante do dia, o Coxa acumula cinco jogos sem vitórias e segue no meio da tabela, provisoriamente em 10º lugar, com 39 pontos. O Alviverde, que completou 117 anos nesta segunda (12), está a nove pontos do Bahia, que fecha o grupo dos cinco primeiros colocados (G5), que estariam classificados à Libertadores do ano que vem. O time também está a sete pontos do Internacional, que abre a zona de rebaixamento (Z4) à Série B, que engloba as quatro piores campanhas.

O Glorioso vive, igualmente, um momento ruim, com um triunfo nos últimos dez jogos do Brasileirão. O Alvinegro carioca tem 36 pontos, apenas quatro a frente do Z4. Após três rodadas, Tite ainda não sabe o que é vencer pelo clube.

EMPATE NO ALTO DA GLÓRIA! Coritiba e Botafogo ficam no 1x1, no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Brasileirão. Um pontinho para cada lado na tabela! Vítor Silva https://t.co/1SftEMw4av Brasileirão (@Brasileirao) October 12, 2026

Aos 21 minutos de jogo, o Coritiba saiu na frente. O meia Josué cobrou escanteio pela direita, Tiago Cóser escorou e a bola desviou no também zagueiro Marçal, que acabou marcando contra.

O time carioca poderia ter igualado quatro minutos depois, com o volante Danilo Santos, na sobra de um cruzamento de Matheus Martins pela esquerda, mas o gol foi anulado. Houve intervenção do VAR. O árbitro Matheus Candançan foi chamado ao vídeo e marcou falta ao verificar que, na disputa de bola na área, houve um empurrão do também atacante Arthur Cabral em cima do zagueiro Jacy.

O empate alvinegro saiu aos 33 minutos. O meia Cristian Medina tabelou com Arthur Cabral e encontrou Danilo Santos na entrada da área. O camisa 8 chutou de primeira e a bola desviou em Jacy para enganar o goleiro Pedro Morisco.

Na etapa final, as duas equipes buscaram o gol da vitória, mas pararam em boas defesas dos goleiros Gabriel Batista e Pedro Morisco. O Coritiba foi melhor na primeira metade do segundo tempo e o Botafogo superior na fase derradeira do jogo. O empate, ruim para ambos, acabou prevalecendo.