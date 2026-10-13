Vitória do Bragantino sobre o Cruzeiro fecha a rodada do Brasileiro

No fim da noite dessa segunda-feira (12), o Bragantino concluiu a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro com uma vitória por 4 a 2 sobre o Cruzeiro, em Bragança Paulista, encerrando um jejum de seis jogos sem vitória na temporada.

O time da casa fez um primeiro tempo quase perfeito, marcando três vezes em 30 minutos, com Lucas Barbosa, Kaio Jorge (contra) e Eric Ramires. A equipe mineira chegou a descontar ainda na primeira etapa, com gol de Zé Lucas e encostou no placar já no final do jogo, com Matheus Henrique, mas Herrera logo ampliou e deu números finais à partida.

O Furacão fez 3 a 0 no primeiro tempo, sofreu um gol da Chape no segundo, mas acabou por frear qualquer reação adversária com outro gol no fim da segunda etapa. O colombiano Viveros marcou dois dos gols da equipe de Curitiba, se isolando ainda mais como principal artilheiro da competição, com 21 gols. Leozinho e Luiz Gustavo também foram às redes pelo Furacão, enquanto Garcez descontou para os donos da casa.