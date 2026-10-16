Sem chutar a gol na Argentina, Flamengo sobrevive na Libertadores

O torcedor do Flamengo acordou nesta sexta-feira (16) mais aliviado do que satisfeito com o que viu na noite de ontem (15). O empate sem gols contra o Estudiantes, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelas semifinais da Libertadores, foi melhor que a atuação em solo argentino - a

transmitiu ao vivo.

Apesar de ter maior posse de bola (55% a 45%), o Flamengo foi improdutivo ofensivamente diante de um adversário cujo valor de mercado, segundo o site especializado Transfermarkt, é quatro vezes inferior. O Rubro-Negro finalizou cinco vezes ao longo dos mais de 90 minutos de bola rolando. Nenhum desses chutes, porém, foi na direção da meta defendida por Fernando Muslera.

A única chance mais clara ocorreu aos 32 minutos do primeiro tempo. Dentro da área, o atacante Tiago Palácios ficou com a sobra de uma cabeçada ruim de Léo Ortiz e chutou cruzado. A bola passou por Rossi, mas não pelo também zagueiro Léo Pereira, que salvou quase em cima da linha.

. Nas quartas, o atual campeão da Libertadores sofreu fora de casa contra o Independiente de Valle, com a diferença que retornou do Estádio Banco Guayaquil, em Quito (Equador) com uma vitória por 2 a 0.

O adversário, porém, é mais letal fora do que dentro de casa nesta Libertadores. Nas oitavas, após empatar por 1 a 1 com a Universidad Católica na Argentina, o Estudiantes fez 3 a 0 na equipe chilena quando atuou na Claro Arena, em Santiago. Já nas quartas, a mesma coisa: 1 a 1 com o Corinthians em La Plata e vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo.

Palmeiras na frente

Na outra semifinal, o Palmeiras saiu na frente do Fluminense. Mesmo atuando no Maracanã, o Verdão superou os tricolores por 2 a 1 na última quarta-feira (14), com gols do centroavante Flaco López e do volante Marlon Freitas - o atacante Wesley Natã descontou para os anfitriões. A partida teve transmissão da

.

Se Palmeiras e Flamengo passarem, será a terceira vez que eles se enfrentam em uma final de Libertadores - algo inédito. O Verdão foi campeão em 2021 e o Rubro-Negro deu o troco no ano passado. Caso o Estudiantes avance, pode repetir a decisão de 1968 se o adversário for o time alviverde. Na ocasião, os argentinos levaram o título.