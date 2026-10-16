Surfe: Yago Dora, Ítalo Ferreira e Medina vão às quartas em Peniche

líder da temporada Yago Dora, Ítalo Ferreira (3º no ranking) e Gabriel Medina (5º). A etapa é a última antes da decisão do título da temporada em Pipeline, no Havaí, em dezembro. Na disputa feminina, Luana Silva foi eliminada na estreia no primeiro round pela havaiana Bettylou Sakura. As quartas de final estão previstas para este sábado (17), a partir das 5h (horário de Brasília).
Um dos pontos altos do primeiro dia de competição em Peniche foi a disputa de oitavas de final protagonizada pelos campeões mundiais Gabriel Medina (2014, 2018 e 20121) e Filipe Toledo (2022 e 2023). Antes de enfrentar Medina, Filipinho vencera a estreia contra o australiano Liam OBrien com somatório de 14,43 contra 12,93 do adversário.
A bateria valendo vaga nas quartas teve clima de revanche, já que Medina caíra duas vezes para Toledo em oitavas anteriores este ano. Mas hoje Medina, que estreou direto nas oitavas, dominou a disputa desde o início e carimbou a classificação com notas 7,00 e 5,00 contra 1,33 e 0,97 de Fipinho.