Morre Chiaki Ishii, pioneiro e primeiro medalhista do judô do Brasil

Chiaki Ishii morreu na sexta-feira (16), aos 85 anos, e encerrou uma trajetória decisiva para o judô brasileiro. Nascido em Ashikaga, no Japão, chegou ao país em 1964 e, após se naturalizar em 1969, virou referência no esporte. Em 1971, ganhou bronze no Mundial de Ludwigshafen, primeira medalha do Brasil na competição. Dois anos depois, em Munique, tornou-se o primeiro medalhista olímpico do judô nacional. Também levou quatro ouros em Jogos Pan-Americanos e formou gerações de atletas em São Paulo, onde continuou influente fora dos tatames, com legado reconhecido no país e no exterior.