Inter e Bragantino avançam às semifinais da Copa do Brasil Feminina

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O empate das anfitriãs levou apenas dois minutos para sair. Aos 13, a lateral Tamires avançou pela esquerda e encontrou Mylena na intermediária. A meia carregou a bola até a entrada da área e chutou no canto esquerdo da goleira Luciana.

As visitantes voltaram a frente no primeiro minuto da etapa final, novamente com Fátima Dutra. A lateral cobrou falta na área pela esquerda, a bola passou por toda a defesa do Massa Bruta, quicou no gramado quase em cima da linha e surpreendeu Karol Alves, entrando direto no gol.

A resposta das Bragantinas, mais uma vez, não tardou. Aos dez, a atacante Dos Santos cortou o lançamento da meia Rafa Mineira pela esquerda, mas a tentativa de recuo para a zagueira Luana não funcionou. A atacante Duda Rodrigues aproveitou para concluir na saída de Luciana. A goleira ainda tocou na bola, mas não evitou o empate.

Dos Santos acabou se redimindo aos 28 minutos, cruzando pela esquerda para a atacante Rhaissa, de cabeça, fazer o terceiro da Ferroviária. As Guerreiras Grenás pressionaram, mas o gol que levaria o duelo aos pênaltis não saiu. Melhor para o Massa Bruta, que chega pela primeira vez às semifinais da Copa do Brasil.

Faltam dois

O terceiro classificado sai do duelo entre São Paulo e Bahia, que jogam nesta quarta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). As Mulheres de Aço têm a vantagem do empate por terem vencido a partida de ida, na última sexta-feira (16), por 2 a 1 no Batistão, em Aracaju.

A última vaga será decidida no clássico entre Fluminense e Flamengo, que se reencontram no Luso-Brasileiro na quinta-feira (22), às 19h. Uma semana antes, também no Rio de Janeiro, as Tricolores ganharam por 2 a 1 e passam de fase até mesmo em caso de empate.

Os confrontos das semifinais serão definidos em sorteio marcado para sexta-feira (23), às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Na ocasião, também serão definidos os mandos para os jogos de ida e volta.