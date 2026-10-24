Ronaldinho Gaúcho anuncia volta aos gramados pelo italiano Ravenna

O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira (23) e a partida está marcada para o dia 15 de novembro.

A magia nunca foi embora. Agora é hora de levá-la de volta ao gramado, diz o anúncio nas redes sociais.

O ex-atacante de 46 anos fez carreira nos clubes espanhóis Barcelona e do Milan, conquistou a Copa do Mundo de 2002 com o Brasil e o prêmio Bola de Ouro em 2005 de melhor jogador do mundo.

O Ravenna contratou o atleta em junho e, posteriormente, Ronaldinho adquiriu uma participação no clube, que é de propriedade de seu amigo Ignazio Cipriani.

Cipriani disse que a iniciativa tinha como objetivo aproximar toda a cidade do time.

Ronaldinho Gaúcho não chegou a confirmar que jogaria quando chegou à Itália em agosto, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de marcar o 300º gol de sua carreira. Estou aqui para ajudar, disse ele na ocasião.

O clássico contra o Forì será disputado no Stadio Bruno Benelli, em Ravenna. O time Ravenna ocupa a segunda colocação do Grupo B da Série C, com 20 pontos em 10 partidas, oito pontos atrás do líder, o Spezia.

*Com informações da Reuters