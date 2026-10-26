Lucas Pinheiro abre temporada com ouro em slalom gigante na Áustria

Primeiro campeão brasileiro em Olimpíadas de Inverno, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen faturou o ouro na prova de slalom gigante masculino que abriu no último domingo (25) a temporada do circuito internacional de esqui alpino em Sölden (Áustria). Nascido na Noruega, filho de mãe brasileira, Lucas totalizou 1min44s72 nas duas descidas. O brasileiro foi 48 centésimos mais veloz que o suíço Loic Meillard, medalha de prata.. O também suíço Marco Odermatt ficou com o bronze, ao terminar a disputa um centésimo depois que o compatriota.
Logo na primeira descida, o brasileiro cravou 52s40 e foi ainda mais veloz na segunda com o tempo de 52s32. O brasileiro segue invicto no slalom gigante desde o ouro nos Jogos de Milão-Cortina 2026, na Itália. Devido aos fortes ventos em Sölden, o percurso da prova foi encurtado.
"Que alívio poder abrir a temporada dessa forma", disse o esquiador de 26 anos. "Trabalhei muito durante todo o verão. Estive buscando novas motivações, novos caminhos para evoluir a partir do ouro olímpico e do Globo de Cristal do slalom gigante. E estamos mirando novas metas, novos objetivos", concluiu.
O esquiador foi faurou o prêmio Globo de Cristal pela primeira vez na carreira ao encerrar a última temporada (2026/26) na liderança do ranking mundial.
A próxima etapa do circuito de slalom gigante será em Levi (Finlândia) em 15 de novembro. Foi lá que, em novembro do ano passado, Lucas obteve aprimeira vitória em etapas da Copa do Mundo competindo pelo Brasil
antes ele defendia a Noruega.