Gol nos acréscimos assegura Flamengo na liderança do Brasileirão

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim da forma que começou.

Os cariocas foram a campo sob pressão. Além da necessidade de vencer, já que o vice-líder Palmeiras superou o Red Bull Bragantino no último sábado (24), por 2 a 0, na Arena Barueri, o time da Gávea vinha de recente eliminação nas semifinais da Libertadores, no próprio Maracanã, para o Estudiantes (Argentina), na última quinta-feira (22).

O Atlético-MG saiu na frente. Aos seis minutos, o lateral Ángelo Preciado disparou em contra-ataque pela direita e cruzou rasteiro para o atacante Bernard finalizar no canto esquerdo do goleiro Agustín Rossi.

Ainda no primeiro tempo, o Flamengo conseguiu a virada. Aos 33, o atacante Gonzalo Plata cruzou pela direita e a bola foi direto para o gol, surpreendendo o goleiro Gabriel Delfim. Sete minutos depois, o meia Giorgian de Arrascaeta entrou na área pela esquerda ao receber do atacante Samuel Lino, deixou o zagueiro Vitão para trás e marcou o segundo do Rubro-Negro.

A resposta do Galo veio aos 13 minutos da etapa final. O atacante Victor Hugo, desde a intermediária, deu um lançamento preciso para Renan Lodi, que apareceu às costas da marcação. O lateral chegou batendo de primeira e deixou tudo igual novamente.

Já nos acréscimos, quando o duelo no Rio de Janeiro caminhava para um empate, o próprio Renan Lodi derrubou o zagueiro Léo Pereira na área. O pênalti foi marcado e o meia Jorge Carrascal não desperdiçou. Ele bateu no cantinho direito e garantiu a vitória do Flamengo.

Grêmio respira

O gol da vitória foi todo construído por jogadores europeus. Aos 46 minutos, o meia croata Filip Krovinovic cobrou escanteio curto pela esquerda, rolando para Francis Amuzu. O belga cruzou e o também atacante Martín Braithwaite, dinamarquês, desviou de cabeça, no canto do goleiro Pedro Morisco.

. Mesmo assim, ganhou a posição do Corinthians - que acumula dez jogos, com nove derrotas na sequência negativa - e aparece na 17ª colocação, com 34 pontos.

. O Coxa é o 12º, ainda ameaçado pelo risco de queda à segunda divisão. São cinco pontos a menos que o próprio Grêmio.

Resultados da rodada

Cruzeiro 1x0 Remo

Mirassol 1x1 São Paulo

Internacional 3x0 Botafogo

Vitória 1x1 Athletico-PR

Vasco 3x2 Corinthians

Palmeiras 2x0 Red Bull Bragantino

Chapecoense 2x1 Fluminense

Santos 1x1 Bahia

Coritiba 0x1 Grêmio

Flamengo 3x2 Atlético-MG