Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as melhores atacantes do país

As últimas finalistas na disputa por um lugar na Seleção da Temporada do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas foram apresentadas nesta quarta-feira (28). Há três vagas - duas pontas e uma centroavante - para cinco atletas mais votadas na categoria Melhor Atacante: Marília (Cruzeiro), Taina Maranhão (Palmeiras), Gabi Zanotti, Jhonson (ambas Corinthians) e Giovana Crivelari (São Paulo).

O quinteto de finalistas foi escolhido em votação com representantes das equipes da elite do futebol feminino brasileiro. As vencedoras serão anunciadas durante cerimônia de gala no Museu do Futebol, em São Paulo, no próximo dia 15 de novembro.

A presença de Marília nessa lista é indiscutível. A camisa 20 do Cruzeiro foi simplesmente a artilheira do Campeonato Brasileiro, com 11 gols. A atacante de 23 anos, que comemora os gols com o gestual de arco e flecha, tornou-se nome frequente nas convocações da seleção comandada por Arthur Elias, presente no título do Fifa Series e nos últimos amistosos contra a Argentina.

Taina Maranhão, por sua vez, vive mais uma boa temporada no Palmeiras, sendo vice-artilheira das Palestrinas no Brasileirão, com seis gols, atrás somente da também atacante Bia Zaneratto (nove). Mas é com a Amarelinha que a ponta de 22 anos tem se destacado. Em sete jogos no ano, balançou as redes quatro vezes, uma delas na vitória por 2 a 1 sobre os Estados Unidos.