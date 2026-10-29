Final brasileira garante 15º título do país na Libertadores Feminina

A 18ª edição da Libertadores Feminina, a terceira com sede em Quito (Equador), terá, pela 15ª vez, um campeão brasileiro.

. O adversário será o Corinthians, que bateu o Santa Fe (Colômbia) por 2 a 1, de virada, no mesmo local.

A classificação das mineiras, que disputam a Libertadores pela primeira vez, teve participação decisiva das duas principais atacantes da equipe. Aos quatro minutos do segundo tempo, Byanca Brasil bateu falta no travessão e Marília, no rebote, completou para as redes.

O Olimpia teve Pamela Villalba expulsa aos 27, ao receber o segundo cartão amarelo por falta na lateral Gisseli. Nos acréscimos, a também atacante Cynthia Casco obrigou a goleira Camila Rodrigues a salvar o time celeste com uma grande defesa, que assegurou a presença cruzeirense na final.

O vencedor da Libertadores se garante na edição do ano que vem da Copa das Campeãs, o equivalente à Copa Intercontinental no calendário feminino da Federação Internacional de Futebol (Fifa). O representante sul-americano estreia nas semifinais diante do Barcelona (Espanha), campeão europeu, no dia 27 de janeiro.

. Se o Corinthians - que já está assegurado pelas conquistas da Libertadores em 2024 e 2025 - for campeão novamente, uma das vagas destinadas à América do Sul será necessariamente definida por um ranking de clubes do continente, que ainda será desenvolvido.

Revanche x hegemonia

No jogo de ida, os times ficaram no 1 a 1 na Arena Independência, em Belo Horizonte. No reencontro, as paulistas ganharam por 1 a 0 na Neo Química Arena, em São Paulo, garantindo o sétimo título nacional, o sexto consecutivo.

Outra final entre as equipes ocorreu em 2024, a da Supercopa do Brasil. À época, o torneio reunia oito times, que se enfrentavam em confrontos eliminatórios de jogo único. Na decisão, realizada na Neo Química Arena, deu Corinthians: 1 a 0.

Este ano, paulistas e mineiras mediram forças nas quartas de final do Brasileirão, novamente com as Brabas levando a melhor. No Independência, as alvinegras fizeram 1 a 0. No Canindé, em São Paulo, mais um triunfo corintiano, agora por 3 a 1, garantindo a vaga às semifinais.