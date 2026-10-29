Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas vai reconhecer melhor gestão

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No caso do Palmeiras, o ano começou com o título da Supercopa do Brasil em cima do rival Corinthians, apesar de as campanhas no Brasileirão e na Libertadores (queda nas quartas de final em ambas) ficarem abaixo do esperado. A cada ano, o clube aumenta o aporte no futebol feminino, reforçando o elenco ou apostando em estrutura. No orçamento para 2026, a previsão de investimento na modalidade era de R$ 23,4 milhões.

A maior parte dos recursos (cerca de R$ 18,5 milhões) teve como destino o elenco, permitindo a contratação de nomes de seleção brasileira como a atacante Bia Zaneratto e a zagueira Antonia. O restante foi direcionado à construção de um CT de excelência em um terreno de 692 metros quadrados, em Vinhedo (SP). A obra foi viabilizada pela venda da centroavante Amanda Gutierres ao Boston Legacy (Estados Unidos), em 2025, por quase R$ 6 milhões.

O São Paulo não poderia ficar fora, já que é o atual campeão brasileiro. A conquista, inclusive, coroa o diferencial do clube na comparação com os principais rivais: o trabalho de base. O elenco profissional tem 14 jogadoras que tiveram formação (parcial ou completa) nas Soberanas. Entre elas, duas atletas - a zagueira Carol Gil e a atacante Isa - com convocações à Amarelinha. O próprio técnico Thiago Viana foi do sub-16 ao sub-20 antes de assumir o profissional, em 2023.

Em paralelo, o Tricolor aprimorou a estrutura de treino e o investimento em profissionais de diferentes especialidades para integrarem as comissões técnicas desde o sub-15 - que, aliás, acabou de ser tricampeão do Paulista F Petrobras da categoria, com transmissão da TV Brasil. Em 2026, o clube contratou psicólogas para as equipes profissional (Nathany Cavalcante) e de base (Djara Fortes, que tem uma década de serviços prestados ao Corinthians).

O Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas ainda tem as categorias Craque da Torcida, Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Melhor Jogadora, Artilheira, Gol Mais Bonito e Futebol Feminino Contra o Feminicídio, além da Seleção da Temporada, com 11 premiadas.