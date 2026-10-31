Brasil avança às quartas da AmeriCup no basquete masculino 3x3

A noite de sexta-feira (30) reservou para a seleção brasileira masculina de basquete 3x3 os dois duelos da fase de grupos da AmeriCup, que está sendo disputada em San Salvador, capital de El Salvador.

O Brasil - cujo elenco é formado por Léo Branquinho, Leandro Silva, Will Weihermann e André Augusto - bateu a Venezuela por 17 a 16 na estreia.

No segundo jogo, diante dos portorriquenhos, acabou derrotado por 21 a 13, fechando na segunda posição do grupo B. Já a seleção de Porto Rico terminou líder da chave e vai encarar o Chile nas quartas.

A competição termina no próprio domingo, com semifinais e a grande final na sequência.