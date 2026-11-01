Com reação incrível, Cruzeiro bate Corinthians e leva Libertadores 

No tempo normal, as Cabulosas buscaram o empate por 4 a 4 após estarem perdendo por 3 a 0, levando a definição do título para os pênaltis, vencendo por 5 a 4. A goleira Camila defendeu a cobrança de Gi Fernandes, que acabou decidindo a final.

. Em 2026, a sede foi o Equador. O estádio Casablanca, em Quito, foi testemunha de uma final histórica.

O primeiro tempo, com amplo domínio do Timão, terminou com vitória parcial por 2 a 0, com ambos os gols marcados por Gabi Zanotti, o primeiro em uma cabeçada no contrapé de Camila e o segundo aproveitando erro na saída de bola da Raposa.

O começo do segundo tempo não indicava uma reação das Cabulosas. Pelo contrário: logo aos três minutos, Vic Albuquerque apareceu livre para completar de primeira e marcar o terceiro das Brabas.

No entanto, o Cruzeiro começou a dar sinais de vida e, antes dos 10 minutos, já havia diminuído a desvantagem para 3 a 2, com gols de Byanca Brasil (artilheira da competição, com seis gols) e Vitória Calhau, cobrando pênalti.

Aos 22, Vic Albuquerque marcou pela segunda vez, novamente em um chute preciso e pareceu dar ao Corinthians a margem necessária para respirar aliviado.

Porém, o Cruzeiro imprimiu nova carga, diminuindo com Ketlin, de cabeça, após cobrança de escanteio e igualando o placar nos acréscimos, com Letícia, também de cabeça.

A reação já era histórica, mas o feito foi coroado na disputa por pênaltis. Após cada equipe desperdiçar duas cobranças chutando para fora, já nas batidas alternadas, Gi Fernandes chutou sem muita força e Camila defendeu, confirmando o título e levando toda a comissão técnica do Cruzeiro à loucura.

Já o Timão, que viu a sequência de seis títulos brasileiros ser interrompida este ano com a derrota para o São Paulo na decisão, também parou em três troféus seguidos da Libertadores, marcando uma temporada de baixa para a equipe mais vencedora do futebol feminino do país.