Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski levam vice no WTA 500 de Tóquio

Na final do WTA 500 de Tóquio, no Japão, as tenistas acabaram superadas pelas italianas Jasmine Paolini e Sara Errani por 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em partida que durou exatamente uma hora.

O cansaço pode ter sido um fator determinante para a derrota sem maiores desafios neste domingo as italianas venceram 62% dos pontos e tiveram aproveitamento de 80% quando sacavam contra apenas 55% das adversárias.

Esta foi a quarta decisão seguida da parceria, que anteriormente venceu o WTA 250 de São Paulo e os WTA's 1000 de Pequim e Wuhan, ambos na China. Foram 15 jogos (e 15 vitórias) em um período de 44 dias, além das viagens.

Já na corrida para o WTA Finals, que decidirá a melhor dupla do mundo a partir da próxima semana em Indian Wells, nos Estados Unidos, a parceria Stefani-Dabrowski é a número 1 do planeta.

