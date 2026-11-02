Palmeiras sai na frente do Vasco na semifinal da Copa do Brasil: 1 a 0

Na primeira metade dos 180 minutos entre Palmeiras e Vasco, deu Verdão. A equipe paulista derrotou o adversário por 1 a 0, na tarde deste domingo (1º), pelo duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O triunfo, obtido graças a um gol de Maurício no primeiro tempo no Nubank Parque, dá aos comandados de Abel Ferreira a vantagem de jogar por um empate no próximo domingo, em São Januário, para se classificar à decisão.

Já o time carioca precisa vencer para chegar à segunda final consecutiva da competição. Se levar a melhor por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Qualquer outra margem de vitória para o Cruzmaltino o classificará.

O gol que acabou sendo o da vitória surgiu aos 23 minutos da primeira etapa. Após jogada de Arias pela esquerda, Marlon Freitas encontrou bom passe para Maurício, que infiltrava a área adversária. Ele chutou de perna esquerda para vencer o goleiro Léo Jardim.

Na segunda etapa, o Vasco desperdiçou grande chance com Cuiabano, que, livre de marcação, chutou para fora. No entanto, os destaques para a equipe de Pedro Emanuel após o intervalo foram dois lances que geraram reclamações junto à arbitragem.

No primeiro deles, os vascaínos pediram pênalti em lance em que a bola tocou na mão de Alexander Barboza dentro da área após drible de Lescano. O árbitro Anderson Daronco nada marcou.

Mais à frente, o zagueiro uruguaio Alan Saldivia foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo em lance com Vitor Roque.

Antes de decidirem quem chega à final, Vasco e Palmeiras têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro ao longo da semana. Na quarta-feira (4), o Cruzmaltino visita o Athletico Paranaense, enquanto o Verdão recebe o Remo no dia seguinte.