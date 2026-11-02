Vitória anuncia demissão do técnico Jair Ventura

A cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o

Vitória anunciou nesta segunda-feira (2) a demissão do técnico Jair Ventura. A saída do treinador ocorre dois dias após a derrota fora de casa (2 a 0) para o Coritiba, no último sábado (31), pela 33ª rodada. O Rubro-Negro capixaba ocupa a 14ª posição na tabela de classificação, com 38 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians (16º), que abre a zona de rebaixamento (Z4) para a Série B.

Em

o Vitória agradeceu a dedicação e reconheceu as conquistas do treinador, que assumiu o comando do time no final de setembro do ano passado. Em 69 jogos ao longo do período, Ventura teve 49% de aproveitamento.

Jair teve papel decisivo na permanência do clube na Série A em 2025, foi campeão da Copa do Nordeste em 2026 e conduziu nosso time às quartas de final da Copa do Brasil 2026, disse o clube em nota.

Antes do revés para o Coxa, o Vitória já havia empatado nas rodadas anteriores com o Athletico-PR e com o Corinthians (ambos por 1 a 1), e perdido para o São Paulo (2 a 1) fora de casa. Junto à queda de rendimento no segundo turno do Brasileirão o time ocupava a 11º posição ao fim da primeira metade do torneio - o Rubro-Negro também amargou a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, superado pelo Vasco. Nos últimos 14 jogos do Brasileirão, o Vitória somou apenas quatro triunfos.

Além de Jair Ventura, também deixaram o Rubro-Negro os assitentes-técnicos

Emílio Faro e Antônio Macedo. O treinador é o 21º a ser demitido nesta temporada. Apenas cinco técnicos se mantêm

no cargo desde o início do ano:

Abel Ferreira (Palmeiras), Odair Hellmann (Athletico-PR), Rafael Guanaes (Mirassol), Rogério Ceni (Bahia) e

Vagner Mancini (Red Bull Bagantino).

O Rubro-Negro volta campo no próximo sábado (7), às 20h (horário de Brasília), contra o Fluminense (4º), no Barradão, na capital capixaba.