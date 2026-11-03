Com gols no primeiro tempo, Massa Bruta faz 2 a 1 e iguala os 47 ponto

Na partida que abriu a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta segunda-feira (2), melhor para o Red Bull Bragantino. O Massa Bruta derrotou o Santos por 2 a 1 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

O time da casa chegou aos mesmos 47 pontos do Peixe, ultrapassando o rival na classificação, assumindo o oitavo lugar, por ter uma vitória a mais (13 a 12). O Alvinegro Praiano, em nono, pode terminar a rodada a dez pontos da zona de classificação à próxima Libertadores, que engloba os cinco primeiros colocados (G-5).

O Bragantino não ganhava dois jogos seguidos desde maio. O Santos, por sua vez, chega à terceira partida sem vencer. O atacante Neymar, suspenso, desfalcou a equipe da Vila Belmiro.

O placar foi alterado logo aos três minutos, em uma infelicidade de Rodinei. O santista se antecipou na marcação do atacante Henry Mosquera, mas acabou escorando de cabeça, para a própria meta, o cruzamento pela direita do também lateral Ryan.