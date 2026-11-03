Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: Vasco tem a goleadora do ano

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Lourdes atua no Brasil desde 2023, quando deixou o Libertad, de seu país, para jogar no Avaí Kindermann. Foram duas temporadas no time catarinense até ser contratada no ano passado pelo Vasco. Em julho, ela ultrapassou a compatriota Graciela Martínez, também atacante, tornando-se a maior artilheira estrangeira da história do futebol feminino cruzmaltino. Ao todo, a camisa 9 acumula 30 gols em 45 jogos pelo clube.

No ranking considerado para o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, a paraguaia vence a disputa com Marília, do Cruzeiro. Artilheira do Brasileirão A1 (primeira divisão) com 11 gols, a atacante das Cabulosas ainda marcou um na Copa do Brasil, totalizando 12 bolas na rede, três a menos que Lourdes.

Artilheira do Brasileirão A3 (terceira divisão) pelo Realidade Jovem, Ingrid é a terceira principal goleadora das competições nacionais no momento, com 10 gols. Além de balançar as redes uma vez na Copa do Brasil, a atacante marcou nove na campanha que culminou no acesso do clube de São José do Rio Preto (SP) à Série A2 de 2027.

Tanto Realidade Jovem como Cruzeiro já deram adeus à Copa do Brasil. O torneio está nas semifinais, mas com as artilheiras dos times que ainda brigam pelo título longe do número de gols de Lourdes. A volante Raquel Domingues, do Bahia, é quem tem mais gols entre os quatro clubes restantes: oito, curiosamente, todos marcados no Brasileirão.

Na sequência, está Martina del Trecco (Red Bull Bragantino), que balançou as redes sete vezes na temporada. A argentina é seguida pelas também atacantes Fernanda, Laysa, Cristiane (as três do Flamengo); Wendy Carballo e Cássia (ambas Bahia); e Sole Jaimes (Internacional), todas elas com seis gols.