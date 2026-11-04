Rádio Nacional transmite Botafogo X Atlético-MG pelo Brasileirão

Neste quarta-feira (4), o Botafogo recebe o Atlético-MG no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão Masculino. A

, emissora da

(

), transmite a partida com um pré-jogo especial a partir das 21h15.

A transmissão da

começa com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as emoções do confronto. A narração será de André Luiz Mendes e os comentários ficam com Mário Silva. Por fim, Maurício Costa comanda a reportagem e o plantão da rodada.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a liga de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (junto ao campeão da Copa do Brasil).

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos e menor número de cartões amarelos.

Cobertura esportiva da Nacional

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da

. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.

A equipe da

reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da

. Os profissionais fazem o programa Stadium, de segunda a sexta, às 12h30, e de terça a sexta, às 18h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. O telejornal diário Repórter Brasil, às 12h45 e às 19h, também oferece ampla cobertura dos principais resultados do dia.