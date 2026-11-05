Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas indica destaques da temporada

Quem foi a melhor jogadora da temporada no futebol feminino brasileiro? No Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, três atletas estão na disputa da categoria que consagra o destaque das competições nacionais em 2026. As finalistas, reveladas nesta quinta-feira (5), são a goleira Yanne (Bahia), a meia Duda Serrana (São Paulo) e a atacante Marília (Cruzeiro).

Os nomes foram indicados por um colégio eleitoral composto por capitãs, treinadores (as)e dirigentes dos clubes que integram a elite do futebol de mulheres do país. Pelo regulamento da premiação, eles não poderiam votar em atletas da própria equipe.

A ganhadora será anunciada em cerimônia marcada para 15 de novembro, no Museu do Futebol, em São Paulo. Na ocasião, também serão celebrados os vencedores das categorias Jogadora Revelação, Melhor Treinador(a), Artilheira, Gol Mais Bonito, Melhor Departamento de Futebol Feminino e Futebol Feminino Contra o Feminicídio, além da Seleção da Temporada, com 11 atletas, sendo uma por posição.



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