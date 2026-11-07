TV Brasil transmite jogo entre Ferroviária e Paulista Sub-20 Petrobras

A TV Brasil exibe neste domingo (8) o jogo de volta da semifinal entre Ferroviária e São Paulo pelo Paulista F Sub-20 Petrobras.

No jogo de ida, disputado na noite de sexta-feira (30/10), São Paulo e Ferroviária empataram em 1 a 1. Com o resultado, a eliminatória fica aberta para este jogo de volta.

As transmissões das semifinais do Paulista F Sub-20 Petrobras integram um amplo acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) que contempla 41 partidas organizadas pela entidade para transmissão na

entre 2026 e 2027.

Saiba mais sobre o acordo e os campeonatos previstos

A parceria reforça o posicionamento da

como a tela do futebol feminino no país.

Há três anos consecutivos a

transmite importantes competições nacionais da modalidade, a exemplo do Brasileirão Feminino, com o maior pacote de transmissões do futebol feminino na TV aberta desde 2024. Em 2025, a audiência das partidas cresceu 25%.

Serviço

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da

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