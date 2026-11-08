Grêmio avança à final da Copa do Brasil após empate com Atlético-MG

O Grêmio é o primeiro finalista da Copa do Brasil. Jogando em Belo Horizonte, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG na noite deste sábado (7) e garantiu a classificação, pois já vencera o jogo de ida em casa por 2 a 0. O Galo abriu o placar com Renan Lodi e no final do primeiro tempo Carlos Vinícius deixou tudo igual na Arena MRV. O empate também teve destaque do goleiro Weverton do Grêmio, que protagonizou defesas incríveis.

Esta é a 10ª vez que o time gaúcho se classifica à decisão da Copa do Brasil. O adversário na final será conhecido neste domingo (8), após o jogo de volta entre Vasco e Palmeiras, com início às 17 horas (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O Verdão ganhou por 1 a 0 a primeira partida da semifinal em São Paulo.

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O primeiro tempo começou em ritmo acelerado. Aos 11 minutos, o Grêmio teve a chance de abrir o placar. Enamorado roubou a bola de Castanõ, partiu em contra-ataque e rolou para Carlos Vinicius chutar forte, mas a bola passou rente à trave esquerda. Daí em diante, a pressão foi toda do Galo.

Aos 12 minutos, o goleiro Weverton salvou o Tricolor Gaúcho duas vezes: primeiro defendeu um chute forte de Castaño de fora da área e, na sequência, agarrou uma bola perigosa, cabeceada por Vitão. Com mais posse de bola, os mineiros abriram o placar aos 25 minutos. A jogada começou com Bernard, que passou para Renan Lodi, livre de marcação, mandar um bomba da entrada da área, no canto superior esquerdo do gol. O Galo teve chance real de ampliar aos 32 minutos, em chute desferido por Bernard, mas Weverton atento fez ótima defesa.

O Atlético-MG controlava a partida quando o Grêmio arrancou o empate aos 37 minutos, com Noriega aproveitando um rebote em cobrança de falta e cruzando na medida para Carlos Vinícius. O centroavante cabeceou certeiro no fundo da rede. Tudo igual na Arena MRV. Os mineiros seguiram ameaçando o gol do Grêmio, sem êxito. Terminaram a primeira etapa com 73% de posse de bola e 15 finalizações, conta apenas quatro do time gaúcho.

É O GOL DA CLASSIFICAÇÃO!!!!!!! #CAMxGRE #CopaDoBrasil2026 https://t.co/AZvNPRQNAl Grêmio FBPA (@Gremio) November 7, 2026

Após o intervalo, o técnico do Grêmio Renato Gaúcho trocou o atacante Enamorado pelo volante Dodi e a equipe passou a se defender melhor. Precisando da vitória por dois gols de diferença para definir a classificação nos pênaltis, o Galo foi com tudo para o ataque. Aos 11 minutos, Alan Franco chuta forte e quase desempata para o Galo, mas a bola passa por cima do travessão. Aos 20 minutos, nova chance com Cuello, mas ele chutou em cima de Weverton, que defendeu com segurança.

O Galo seguiu insistindo e, aos 26 minutos, Fred rolou em profundidade para Renan Lodi sozinho dentro da área. Quando ele foi chutar, o goleiro Weverton foi mais rápido, foi para o abafa e impediu o gol. A partida seguia acirrada quando aos 29 minutos desabou um temporal no estádio. O jogo ficou truncado. Depois, aos 39, o zagueiro Vitão, do Grêmio, cometeu falta ao atingir Braitewaite com pé alto. O árbitro aplicou cartão amarelo, mas após intervenção do VAR, o lance foi revisado e o defensor expulso. Com um a menos em campo, o time mineiro acabou neutralizado e a partida terminou mesmo em 1 a 1.