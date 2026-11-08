Palmeiras bate Vasco nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil

O Palmeiras garantiu presença na final da Copa do Brasil neste domingo (8) ao derrotar o Vasco nos pênaltis por 5 a 4, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Em desvantagem por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, o Cruzmatino foi incansável e arrancou a vitória por 2 a 1 nos 90 minutos iniciais, levando a definição da vaga para as penalidades. Aí, brilhou a estrela do goleiro Carlos Miguel que, com mais de dois metros de altura, defendeu duas cobranças do time carioca (Lescano e Andrés Goméz). Além de carimbar a vaga na final, o Verdão assegurou presença na Copa Libertadores de 2027.

Pela segunda vez na história, a equipe paulista disputará a taça da Copa do Brasil contra o Grêmio. A primeira foi na edição de 2020, quando o Verdão levou a melhor e faturou o tetra o time também venceu as edições de 1998, 2012 e 2015. Já o Tricolor gaúcho vai em busca do hexacampeonato, após os títulos obtidos em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016.

A final do torneio será em jogo único, no dia 6 de dezembro (um domingo), no Estádio Mané Garricha, em Brasília.