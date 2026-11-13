Brasil terá três meio-campistas em amistoso contra Japão neste sábado

Durante coletiva nesta sexta (13), o técnico Carlo Ancelotti fez suspense sobre a escalação, mas adiantou que o time terá três jogadores no meio-campo.
Fizemos testes nos treinos para provar os jogadores em posições distintas. Testamos Rayan como meio-campista esquerdo. Ele fez um bom trabalho e mostrou que pode jogar aí. Amanhã vamos jogar com três meio-campistas. Eu tenho na cabeça os nomes, mas não quero dizer hoje, disse o treinador durante coletiva de imprensa.
O capitão da equipe será Raphinha que, inclusive, vestirá a camisa 10, garantiu Ancelotti, que elogiou a qualidade impressionante do jogador atuando como centroavante no Barcelona.
Raphinha recebeu críticas na semana passada, após declarar à imprensa espanhola que havia conversado com Ancelotti sobre a necessidade de gerenciar seus minutos em campo pela seleção, por não se sentir 100% fisicamente.