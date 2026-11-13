Brasil terá três meio-campistas em amistoso contra Japão neste sábado

Achei que estava sendo claro naquilo que estava querendo dizer, pelo menos na minha cabeça achei que estava sendo claro. Obviamente, tendo vista tudo que passei nas últimas convocações, explicou o atacante que, no último dia 5, renovou contrato com o Barça até 2030.

Raphinha sofreu repetidas lesões na região posterior da coxa direita quando defendeu a Amarelinha este ano, nos amistosos de março, na Copa do Mundo, e na Data FIFA pós-Mundial.

Tive as três lesões e eu, obviamente, não quero me machucar de novo, quero estar disponível não só para a seleção como para o Barcelona também. O que eu quis dizer foi que se eu fisicamente estiver bem, vou estar sempre disponível para representar o Brasil. Mas, infelizmente, quando fisicamente a gente não está bem, não consegue jogar nem aqui nem no clube, concluiu.

Histórico contra o Japão

Meses antes de superar a equipe asiática no mata-mata da Copa do Mundo, a seleção sofreu derrota inédita para os japoneses em Tóquio (3 a 2), em outubro do ano passado.

O Brasil segue em vantagem no histórico de duelos contra os asiáticos. Nas 15 partidas disputadas, a Amarelinha venceu 12, empatou duas e sofreu apenas um revés.

Provável escalação

O Brasil deve ir a campo com Pedro Mourisco, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães, Ryan; e Estevão, Vini Jr e Raphinha.