Brasil perde para o Japão com gol nos acréscimos: 3 a 2

Entre as duas ocasiões, no entanto, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Japão pela Copa do Mundo, eliminando os adversários na fase de 16 avos de final.

O Japão começou a partida muito bem e abriu 2 a 0 em menos de 20 minutos, com jogadas bem construídas e concluídas por Kubo e Nakamura, respectivamente.

Aos 29 da segunda etapa, com outro chute forte do craque, que acertou as duas traves antes de entrar, a seleção igualou o placar. Endrick teve ótima chance para virar, mas a finalização encontrou o travessão do gol japonês.

Aos 46, o Japão chegou ao gol da vitória. Após bola que desviou na defesa, Sakamoto surgiu livre dentro da área e tocou por cima do goleiro Pedro Morisco para decretar o triunfo.

Na próxima terça-feira, dia 17, o Brasil tem seu último compromisso no ano. Encara a seleção de Singapura às 7h no horário de Brasília.