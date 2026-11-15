Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas celebra futebol feminino do país

A partir das 19h (horário de Brasília) deste domingo (15), o Museu do Futebol, em São Paulo, recebe a primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, que reconhecerá os destaques da modalidade na temporada. A

transmite a cerimônia em sinal aberto e no canal da emissora pública no YouTube.

A programação inicia com um pré-evento, que terá entrevistas e diferentes atrações. A premiação começa às 20h, sob comando de Cissa Guimarães, apresentadora do Sem Censura, da

A solenidade terá homenagem às jogadoras pioneiras do futebol feminino brasileiro, além do lançamento da terceira edição da Seleção Petrobras de Jornalismo, com tema "A Energia Delas". Serão oferecidas 16 bolsas de R$ 20 mil para produção de reportagens (texto, áudio ou vídeo) sobre a modalidade, sendo três por região (15 ao todo) e uma de abrangência nacional, chancelada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).