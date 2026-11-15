Vasco bate Chape e afasta risco de rebaixamento no Brasileirão

O triunfo, alcançado com dois gols de Bruno Duarte, levou o Cruzmaltino a 44 pontos, abrindo sete de vantagem para o Corinthians, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento da competição. A Chape, com apenas 21 pontos somados, já estava rebaixada antes mesmo de entrar em campo.

Bruno Duarte marcou de cabeça para abrir o placar no primeiro tempo e deu números finais à partida aos 35 da segunda etapa, completando boa jogada do angolano Loide Augusto.

Com 34 partidas, o Cruzmaltino, agora concentrado apenas no Campeonato Brasileiro, está em 11º lugar e pode matematicamente alcançar o grupo dos seis primeiros colocados, que garantem vaga na Copa Libertadores. A missão, no entanto, é complicada: o Bahia, atual sexto colocado, tem 53 pontos.

Mirassol e Galo ficam no zero

O resultado não permitiu tranquilidade a nenhuma das duas equipes em suas respectivas empreitadas. A equipe paulista desperdiçou a oportunidade de abrir distância para o Z-4 e agora soma 41 pontos, em 14º, porém com uma partida a mais do que todos os seus adversários.

Já o Galo - que decide a Copa Sul-Americana no próximo sábado diante do Boca Juniors - alcançou os 51 pontos, permanecendo fora do G-6, em sétimo.