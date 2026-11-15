Lucas Pinheiro vence etapa finlandesa da copa do mundo de esqui alpino

Na prova do slalom, ele fez o melhor tempo entre todos os participantes e foi campeão, superando o canadense Liam Wallace, que ficou com a prata, e o austríaco Johannes Strolz, que levou o bronze.
A vitória foi encaminhada na primeira descida, com o tempo de 52s69. Na segunda, o brasileiro registrou o nono melhor tempo (55s35), mas, no somatório, teve o melhor desempenho, com o total de 1min48s04.
Medalhista olímpico
Lucas Pinheiro Braathen vem em grande fase, depois do ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, no começo do ano, na prova do slalom gigante.
Nesta mesma prova, ele recentemente conquistou o título da etapa da Copa do Mundo de Sölden, na Noruega, país onde nasceu e que representou até 2023, antes de fazer a troca para defender o Brasil.
Os resultados nestas duas etapas colocam Lucas na liderança do ranking da modalidade na temporada 2026-2027.