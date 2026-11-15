Inter conquista Copa do Brasil de futebol feminino sobre o Flamengo

Nesta tarde ensolarada de domingo (15) no Beira-Rio, o torcedor do Internacional soltou o grito de "é campeão!" da Copa do Brasil de futebol feminino, com mais uma vitória sobre o Flamengo, por 1 a 0.

A equipe já havia derrotado o adversário por 3 a 1, na partida de ida, e confirmou

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Pati Llanos, no segundo tempo, marcou o gol que não deixou dúvidas sobre quem sairia campeã.

Público de 20 mil pessoas

Com pouco mais de 20 mil pessoas presentes ao estádio, a atmosfera era muito positiva para as Gurias Coloradas. Em um primeiro tempo tenso, o Flamengo ameaçou primeiro. Jucinara recebeu próxima à marca do pênalti e chutou, para grande defesa de Gabi Barbieri.

Na reta final, com os nervos mais controlados, o Internacional assumiu as rédeas da partida e chegou a marcar com Sole James, após bola levantada na área. No entanto, em checagem que durou quase cinco minutos, o VAR apontou impedimento e anulou o gol.

O golpe final veio aos 13 minutos do segundo tempo. Valéria recebeu pela direita, com liberdade, e viu Pati Llanos avançando para dentro da área. Ela cruzou rasteiro, e a camisa 20 finalizou com um leve toque para marcar o gol do título.

Com larga vantagem no placar agregado, as Gurias administraram o resultado até o fim. O Flamengo chegou a marcar com Cristiane, mas o gol também foi anulado.