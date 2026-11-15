Brasil encerra Grand Prix de Judô em 1º lugar no quadro de medalhas

No total, os brasileiros levaram cinco medalhas no Grand Prix, sendo quatro ouros e um bronze.Com os resultados, o Brasil terminou em primeiro no quadro de medalhas da competição.
A campeã olímpica foi a melhor na categoria pesado (mais de 78 kg), enquanto Guilherme alcançou o mesmo feito na categoria médio (até 90 kg).
No primeiro dia de competições, na sexta-feira (13), Ronald Lima foi vice-campeão na categoria meio-leve (até 66 kg). No mesmo dia, Shirlen Nascimento foi ouro (até 57kg) na categoria leve.
No sábado, quem trouxe o ouro para o Brasil foi Nauana Silva, da categoria médio (até 70 kg).