Clubes, Ministério e FPF repudiam agressões em final Sub-20 feminina

Horas após o término da decisão do Campeonato Paulista F Sub-20 Petrobras, que teve vitória da Ferroviária sobre o Corinthians, por 2 a 0 , os dois clubes e a Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestaram sobre

.

As agressões resultaram nas expulsões da atacante Miga, da Ferroviária, e da técnica Júlia Passero, do Corinthians.

Soco em adversárias

O lance começou em uma disputa de bola entre a atleta da Ferroviária e Gabi Jordi, do Timão. Miga acertou um soco na adversária.

Depois, atletas dos dois times começaram um tumulto, até que a árbitra Jéssica Aparecida Milani apareceu para tentar conter os ânimos.

Após se afastar da confusão, Miga ainda desferiu um soco na corinthiana Mel, que caiu no chão.

'Inadmissível'

Por meio das suas redes sociais,

.

(1/7) O Sport Club Corinthians Paulista manifesta seu repúdio às agressões praticadas pela atleta Ana Carla Vitória Vianna Lima, da Associação Ferroviária de Esportes, durante a final do Paulista F Sub-20, disputada neste domingo (15), em Araraquara. + https://t.co/fBoTjXJB1A As Brabinhas (@asbrabinhas) November 15, 2026

A Ferroviária também usou seu perfil no Instagram para publicar nota, repudiando a violência no futebol e ratificando que

.

O clube estende as críticas à técnica adversária que, segundo o texto, "em vez de atuar para conter os ânimos, partiu em direção à nossa atleta e respondeu com violência".