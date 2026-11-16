Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: Yanne é eleita a craque do ano

A primeira edição do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas consagrou Yanne, do Bahia. A goleira, de 23 anos, venceu a categoria de melhor jogadora da temporada feminina nacional, em cerimônia realizada na noite desse domingo (15), no Museu do Futebol, em São Paulo. A

exibiu a premiação ao vivo.

Envolvida na final do Campeonato Baiano, disputada na tarde de ontem, em Salvador, Yanne foi representada por Charline Carolino, diretora de Recursos Humanos do Bahia.

Essa última integrou a seleção da temporada ao lado de Yanne, votada entre as três melhores da posição no ano.

A ganhadora foi escolhida por meio de votação dos clubes que integram a elite do futebol feminino brasileiro. Participaram as capitãs, o(a) dirigente responsável pela modalidade e o(a) treinador(a) das equipes. Conforme o regulamento, eles não poderiam votar em representantes do próprio time.

O modelo de eleição também contemplou a maioria das demais categorias.

Na categoria futebol feminino contra o feminicídio, os times finalistas foram selecionados por um júri exclusivamente feminino, que reuniu jornalistas, comunicadoras, personalidades e profissionais que acompanham a modalidade ou atuam em pautas relacionadas à igualdade de gênero. A composição trouxe mulheres com distintas experiências e pontos de vista para avaliar as diferentes iniciativas.

Destaque da temporada

. Na temporada seguinte, mudou-se para a Ferroviária, onde permaneceu até 2023.

Destaque na base das Guerreiras Grenás, representando a seleção brasileira sub-20 nos campeonatos Sul-Americano e Mundial de 2022, a goleira não conseguiu atuar pelo time principal, devido à dura concorrência com Luciana, estrela em Araraquara (SP). Em 2024, acabou retornando a Salvador, desta vez para defender o Bahia.

Nas Mulheres de Aço, Yanne, enfim, explodiu no futebol. Em 2026, ela atingiu a marca de 75 jogos com a camisa tricolor, sendo uma das dez atletas do elenco com mais partidas pelo clube.

. Não à toa, recebeu a primeira convocação da carreira à seleção principal.

Contra o feminicídio

, que reconheceu o clube que promoveu ações mais relevantes no enfrentamento à violência de gênero. Botafogo e Internacional foram os demais finalistas.

No início da temporada, o Bahia aderiu à campanha "Feminicídio Zero", da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo estadual.

O intuito foi alertar sobre os aumentos dos casos de agressão de gênero com base no estudo Futebol e Violência contra a Mulher, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo a análise, em dias de jogo, os registros de ameaças sobem 27,4% e os de lesão corporal decorrente de violência doméstica de gênero crescem 28,8%.

Nos braços da torcida

A vencedora foi Darlene, campeã da Copa do Brasil pelo Internacional mais cedo neste domingo. Com um desconforto no joelho direito, ela não participou da final diante do Flamengo no Beira-Rio, em Porto Alegre.

A atacante recebeu 11.774 votos, ficando à frente da meia Micaelly, da Ferroviária; e da lateral-direita paraguaia Limpia Fretes, do Juventude. A gerente de Recursos Humanos do Colorado, Michele Geremias Benites, representou a jogadora na premiação.

Nascida em São José do Rio Preto (SP), Darlene é filha de Chicão Regueira e Dorotéia Inojo, casal fundador do Realidade Jovem, clube onde iniciou no futebol e que, por dez anos, foi parceiro do Rio Preto na modalidade. Comandada pelos pais, foi campeã brasileira em 2015. Em sua primeira temporada nas Gurias Coloradas, marcou cinco gols em 20 jogos.

Campeãs dominam seleção

O campeão brasileiro São Paulo foi o destaque, com quatro integrantes no time ideal de 2026, além de ter Thiago Viana eleito o treinador do ano.

A relação de 11 jogadoras ainda tem atletas do Corinthians (três), Bahia (duas), Cruzeiro e Palmeiras. Confira as escolhidas:

Melhor goleira: Yanne (Bahia)

Melhor lateral-direita: Bruna Calderan (São Paulo)

Melhor lateral-esquerda: Bia Menezes (São Paulo)

Melhores zagueiras: Tayla (São Paulo) e Thais Ferreira (Corinthians)

Melhores meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Raquel (Bahia) e Robinha (São Paulo)

Melhores atacantes: Marília (Cruzeiro), Taina Maranhão (Palmeiras) e Gabi Zanotti (Corinthians)

Noite de premiações

. O time gaúcho ja vencia a partida por 1 a 0 na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), quando a meia observou Yanne adiantada após uma falta sofrida pouco antes do meio-campo e cobrou direto, encobrindo a goleira e anotando um golaço para decretar o triunfo das Mosqueteiras por 2 a 0.