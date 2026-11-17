Cátia Oliveira e Paulo Henrique Fonseca às semifinais. Eles voltam a competir nesta quarta (18) por um lugar mais alto no pódio. O país já soma um ouro nas duplas mistas, conquistado no último domingo (15).
Cátia terá pela frente às 5h (horário de Brasília) a italiana Giada Rossi na semi da classe 2 (cadeirantes). Já Paulo Henrique duelará a partir das 8h com o norueguês Krizander Magnussen pela semi da classe 7 (andantes).
no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF World) no YouTube.
O país também se classificou nesta terça (17) para as quartas de final, com vitórias das medalhistas paralímpicas Danielle Rauen e Jennyfer Parinos, ambas da classe 9 (andantes).
A paulista Jennyfer superou a indiana Baby Sahana Ravi por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/6 e 11/7. Às 2h30 desta quarta (18) ela buscará uma vaga na semi contra a chinesa Jingdian Maoa.
Já a catarinense Dani Rauen avançou as quartas após embate contra a sul-coreana Kun-Hea Kim. Ao final de cinco sets, a brasileira levou a melhor por 3 a 2, com parciais de 4/11, 11/6, 11/13, 11/5 e 11/6. A adversária na semi será a chinesa Guiyan Xiong, em duelo também previsto para às 2h30 de quarta (18).Programação do Brasil nesta quarta (18), 2h30 -
Jennyfer Parinos x Jingdian Mao (CHN) - quartas de final da classe 9
Danielle Rauen x Guiyan Xiong (CHN) - quartas de final da classe 9
Cátia Oliveira x Giada Rossi (ITA) - semifinal da classe 28h -
Paulo Henrique Fonseca x Krizander Magnussen (NOR) - semifinal da classe 7