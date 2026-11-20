Camisa 10 marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 3 a 1, que eliminou o Orlando City diante de sua torcida na Flórida. Gazeta News acompanhou a partida com registro fotográfico exclusivo.

O brasileiro Evander foi o grande protagonista da vitória do FC Cincinnati sobre o Orlando City por 3 a 1, na noite de quinta-feira (19), no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida. Com dois gols e uma assistência, o camisa 10 comandou a virada que garantiu a classificação do Cincinnati à próxima fase dos playoffs da Major League Soccer (MLS) e decretou a eliminação da equipe da casa.

A partida, disputada sob chuva, começou favorável ao Orlando City, que abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. O argentino Martín Ojeda aproveitou uma assistência de Iván Angulo e colocou os donos da casa em vantagem.

A reação do Cincinnati começou ainda antes do intervalo. Aos 43 minutos, Evander cobrou um pênalti com precisão e empatou o confronto.

Logo aos cinco minutos da segunda etapa, aos 50 do tempo regulamentar, o brasileiro voltou a marcar. Após uma jogada ofensiva e uma finalização defendida pelo goleiro Maxime Crépeau, Tom Barlow recuperou a bola e encontrou Evander, que completou para o gol, colocando o Cincinnati em vantagem.

O Orlando City pressionou em busca do empate, mas esbarrou na defesa adversária. Apesar de terminar a partida com 26 finalizações, contra dez do Cincinnati, a equipe da Flórida não conseguiu reverter o resultado.

Aos 85 minutos, Evander apareceu novamente. Em um contra-ataque, o brasileiro avançou e deu o passe para Samuel Gidi marcar o terceiro gol, fechando a vitória por 3 a 1.

Brasileiro faz história nos playoffs

A atuação colocou Evander em destaque na história do FC Cincinnati. O meia se tornou o primeiro jogador do clube a participar diretamente de três gols em uma única partida de playoffs da MLS.

O resultado garantiu ao Cincinnati uma vaga na primeira rodada eliminatória, em uma série melhor de três partidas contra o Nashville SC, líder da Conferência Leste na temporada regular.

O primeiro confronto será neste domingo, 22 de novembro, em Nashville, às 4 da tarde, no horário da Flórida. Já o Orlando City encerra sua participação na temporada de 2026.

Cobertura fotográfica exclusiva

O Gazeta News acompanhou o confronto por meio do trabalho do repórter fotográfico Ricardo Balduino, que registrou momentos da partida, disputada diante de 17.147 torcedores no Inter&Co Stadium.

As imagens exclusivas integram a cobertura esportiva do Gazeta News na Flórida.