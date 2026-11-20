Para quebrar a hegemonia branca era preciso montar um time que fosse vencedor. E o Vasco de 1923 conseguiu isso, conquistando a taça com 12 vitórias em 14 jogos. Na ocasião, o time miscigenado não foi bem aceito pela sociedade.

Na época não se usavam palavras como racismo e preconceito. Os críticos focavam na remunerabilidade deles e também no analfabetismo, mostrando todo um preconceito em relação às camadas mais pobres. Eles sofreram todo tipo de perseguição. Numa época em que 65% da população brasileira era analfabeta, a Liga exigiu que os jogadores fossem letrados. E o Vasco tomou uma atitude bacana em alfabetizá-los", pontuou Mello.

A produção do filme escolheu como locação um campo de futebol na cidade de Niterói (RJ) para simular as partidas do Vasco em 1923 e todo o figurino da época foi reconstituído: a camisa cinza de treinos, a camisa branca do goleiro Nelson e, claro, as camisas negras dos jogadores do Cruzmaltino - na época o clube ainda não utilizava a faixa branca em diagonal. As réplicas viraram atração de uma exposição no Shopping Leblon, na zona sul do Rio, na semana de estreia do filme.