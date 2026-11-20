Dirigido por Jefferson Mello, a obra conta com atores conhecidos do grande público, como Bruno Mazzeo, que já tinha interpretado o técnico Zagallo na série Brasil 70: a Saga do Tri. Agora Mazzeo entra em cena como José Augusto Prestes, o presidente do Cruzmaltino daquela época. Já Sérgio Malheiros deu vida ao goleiro Nelson Conceição. Além deles, o ex-jogador do Vasco dos anos 80, Almir Ernani de Souza também atuou no filme, interpretando o ex-atacante Torterolli, que fez parte do time campeão em 1923.