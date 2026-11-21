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Na disputa do Grupo B, os lituanos, conhecidos como Ambers, sofreram com falha de comunicação no início da regata, e viram os taitianos despontarem em primeiro lugar. Próximo do fim, os Ambers aproveitaram uma faixa de vento mais forte aos pés do Pão de Açúcar para alcançar a liderança e selar a vitória em 38min00s. A Grécia terminou em segundo, o Taiti em terceiro e a Coreia do Sul em quarto.

A seleção da Estônia levou a melhor na estreia do Grupo C, mesmo enfrentando problemas no início da regata. Conhecidos pelo apelido de Icebreakers, os estonianos venceram a prova em 37min16s. A Malásia encerrou na segunda posição, seguida por Cuba em terceiro e Seychelles em quarto.

No Grupo D, os uruguaios ditaram o ritmo da regata e cruzaram a linha de chegada em om folga em 39min53s. A seleção de Omã terminou em segundo, seguida por Mianmar e Singapura.

Formato da competição

Todas as seleções contam com 10 velejadores que competem em embarcações idênticas da classe SSL47, com cerca de 14,3 metros de comprimento. A primeira fase (classificatória) vai até domingo (22), com um total de quatro regatas. Os dois primeiro colocados em cada chave se classificam à fase 1/16 avos de final, prevista para o período de 26 a 29 de novembro.

As oitavas de final fase da estreia da seleção brasileira - , estão programadas para ocorrer de 2 a 5 de dezembro. As quartas ocorrerão de 7 a 10 de dezembro, as semifinais no dia 12 de dezembro e a grande final no domingo As quartas acontecem de 7 a 10 de dezembro, as semifinais no sábado (12) e a disputa do título mundial no domingo (13).