A atacante Taina Maranhão, do Palmeiras, foi chamada pelo técnico Arthur Elias para a Seleção Brasileira de futebol feminino na manhã deste sábado (21).

Maranhão ocupa a vaga da Isabela, do Paris Saint-Germain (PSG). A jogadora da equipe francesa teve confirmada uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda durante uma partida contra o Chelsea pela Champions League Feminina e segue em tratamento no clube.