Rodrigo Jr, no primeiro tempo, e Eduardo Conceição, na etapa final, marcaram os gols. Com três pontos, o Brasil lidera o grupo I. No outro jogo desta chave, Tanzânia e Costa Rica empataram por 2 a 2 e somam um ponto cada. O próximo compromisso da Seleção será na terça-feira (24), às 12h (de Brasília), contra a Tanzânia.



O Brasil começou a partida pressionando os irlandeses e, aos 29 minutos, Richard Wendel cruzou na cabeça de Rodrigo Júnior. Ele cabeceou no canto e abriu o placar. No fim do primeiro tempo, a Irlanda empatou.

Eduardo Conceição definiu a vitória brasileira aos 25 minutos do segundo tempo. Ele abriu para a finalização e chutou colocado, no ângulo.