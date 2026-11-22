Derrota por 2 a 0 para os argentinos frustra torcida do Galo e deixa equipe com quatro vice-campeonatos em Copas desde 2024: duas Sul-Americanas, uma Libertadores e uma Copa do Brasil.

Neste sábado (21), em Barranquilla, na Colômbia, o Boca Juniors dominou a final da Copa Sul-Americana 2026 e venceu o Atlético-MG por 2 a 0. Os gols foram marcados por Ascacíbar e Merentiel.

Além do vice-campeonato, o resultado frustrou a torcida mineira e representou mais uma derrota em finais importantes para o time desde 2024. Naquela temporada, o Atlético-MG foi derrotado na decisão da Libertadores por 3 a 1, mesmo com um jogador a mais desde o início da partida, e perdeu também a final da Copa do Brasil para o Flamengo, por 4 a 2 no placar agregado. No ano passado, a equipe foi derrotada nos pênaltis pelo Lanús na decisão da Sul-Americana, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

Com a derrota para o Boca Juniors, o Atlético-MG também deixou escapar a vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2027. Agora, o time precisa buscar a classificação por meio do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o clube somou R$ 27 milhões em premiação na Sul-Americana.

Esse foi o terceiro título do Boca Juniors na Sul-Americana, após as conquistas de 2004 e 2005.