Nas quartas de final, contra a Alemanha, Alexandre Albano II (+90kg) abriu a contagem, fazendo Daniil Spyrydonov desistir com uma chave de braço. Larissa Menezes (-57kg) perdeu para Luna Semoud. Hiago Bastos (-73kg) recolocou o Brasil na frente ao vencer Raphael Akoto. Sophia Câmara (-70kg) definiu o confronto com um yuko sobre Alica Thiele. Konstantin Distel imobilizou Lucas Ribeiro (-90kg), e Ana Soares (+70kg) fechou o placar em 4 a 2 com um waza-ari sobre Peppa Ploehnert.
Na semifinal, os brasileiros enfrentaram a Rússia, líder do quadro geral de medalhas das disputas individuais. Rafaela Rodrigues (-57kg) venceu Tatiana Tsvetova nas punições. Pavel Koloverdov, campeão da disputa individual, superou Hiago Bastos (-73kg). Anna Gadomskaia virou o confronto para a Rússia ao vencer Sophia Câmara (-70kg). Ademirkan Tambiev fez 3 a 1 para os russos contra Lucas Ribeiro (-90kg). Ana Soares (+70kg) diminuiu a vantagem brasileira com dois waza-aris sobre Kira Safonova. Mas Alexandre Albano (+90kg) não conseguiu superar Denis Kulugin, e o Brasil foi para a disputa pela medalha de bronze.
Na decisão pelo bronze, o Brasil entrou escalado com Rafaela Rodrigues (-57kg), Sophia Câmara (-70kg), Ana Soares (+70kg), Hiago Bastos (-73kg), Silas Costa (-90kg) e Alexandre Albano II (+90kg). Apesar das duas vitórias rápidas dos adversários nos primeiros duelos, com Gigi Giunashvili e Keti Robakidze, o Brasil se recuperou com Silas, originalmente da categoria até 81kg, que venceu Irakli Kavtarashvili, e Ana, que aplicou um ippon em Barbare Gelashvili. Os georgianos voltaram a ficar na frente com Nikoloz Zaalishvili, que venceu Albano por ippon. Rafaela Rodrigues empatou o confronto para o Brasil com um yuko sobre Nino Tatrishvili. No desempate, Ana e Gelashvili voltaram ao tatame. Ana Soares conseguiu um belo ippon e garantiu a medalha brasileira.
Nas disputas individuais, a Seleção Brasileira conquistou um bronze com Rafaela Rodrigues (-57kg), além de dois sétimos lugares, com Vinicius Oliveira (-60kg) e Alexandre Albano II (+100kg). Com as novas medalhas, o Brasil agora soma 91 pódios na história dos Campeonatos Mundiais Júnior. Nas disputas individuais, são 16 ouros, 23 pratas e 47 bronzes, enquanto a equipe mista tem uma prata e três bronzes.