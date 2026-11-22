A Seleção Brasileira de taekwondo paralímpico conquistou, na madrugada deste domingo (22), no horário de Brasília, a segunda medalha no Mundial da modalidade, disputado em Muju, na Coreia do Sul. O paraibano Joel Gomes ficou com o bronze na categoria masculina até 80 kg. Na trajetória rumo ao pódio, ele passou pelo uzbeque Otabek Amatov e pelo croata Marko Gracak. Na semifinal, foi derrotado pelo mexicano Luis Najera e garantiu a medalha de bronze.

Também neste domingo, na categoria feminina acima de 65 kg, a paulista Débora Menezes, medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, na mesma categoria, foi eliminada nas quartas de final pela russa Elena Saviskaia. Na categoria masculina acima de 80 kg, o potiguar Ricardo Wagner Messias parou nas oitavas de final, ao perder para o camaronês Billy Martial Fomo. No sábado, o Brasil já havia conquistado a prata com Silvana Cardoso, na categoria feminina até 57 kg.

Encerrada a participação em solo sul-coreano, a delegação brasileira segue para o Grand Prix de Astana, no Cazaquistão, último compromisso da modalidade no ano, marcado para 28 de novembro.