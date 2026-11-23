Essa será a primeira edição do torneio com 48 seleções e sediada por quatro países. A primeira edição do torneio foi em 1991 com 12 seleções.

As sedes compartilhadas e os respectivos países das duas edições foram nomeados por aclamação após rigorosos processos de candidatura iniciados pelo Conselho da FIFA em março de 2025.





A Copa do Mundo Feminina do próximo ano ocorrerá no Brasil. Essa será a primeira edição do torneio na América do Sul.

Os jogos ocorrerão de 24 de junho a 25 de julho de 2027, com abertura e final no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Serão 32 seleções divididas em oito grupos. O sorteio da fase de grupos está marcado para o dia 11 de dezembro, às 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.