Os Estados Unidos vão sediar a Copa do Mundo Feminina de 2031, em uma organização conjunta com México, Costa Rica e Jamaica. A confirmação foi feita pela Fifa nesta segunda-feira (23).

Será a primeira edição do torneio feminino com 48 seleções e 104 partidas, ampliando a competição para o mesmo formato da Copa do Mundo masculina.

A candidatura conjunta prevê estádios em 20 cidades: 14 nos Estados Unidos, quatro no México, além de San José, na Costa Rica, e Kingston, na Jamaica. Entre as cidades americanas estão Atlanta, Los Angeles, Dallas, Miami, Houston, Denver e Charlotte.

Esta será a terceira vez que os Estados Unidos recebem a Copa do Mundo Feminina. O país já sediou as edições de 1999 e 2003.

A Fifa também confirmou a candidatura conjunta de Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales como sede da edição de 2035. Para os ingleses, será a primeira vez recebendo o Mundial feminino.

A próxima Copa do Mundo Feminina será realizada no Brasil, em 2027, com a participação de 32 seleções.

Fonte: CBS