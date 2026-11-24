A instituição solicitou ainda o afastamento imediato do presidente Osmar Stabile e do vice-presidente Armando Mendonça. O MP também quer a nomeação de uma comissão interventora.

Os promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antônio Marques, responsáveis por iniciar essa ação civil pública, sugerem que a comissão interventora atue pelo prazo inicial de três meses.

Segundo consta no pedido do MPSP, após a investigação feita pelo órgão, verificou-se a existência de situação financeira caótica que coloca em risco a continuidade do exercício das atividades pela agremiação.

Desconformidade

O MP também chegou à conclusão que a administração do Corinthians não funciona conforme previsto em seu "desatualizado" estatuto. "Situação [essa] que preserva a letargia e impede qualquer renovação de sua gestão e governança.

De acordo com o MP, a omissão dos órgãos de controle da agremiação paulista fomenta e resguarda inúmeras práticas de atos ilícitos e contratos lesivos ao clube.

Números

[O Corinthians] se encontra em estado de pré-insolvência, marcado por patrimônio líquido negativo superior a R$ 1,054 bilhão, insuficiência de capital de giro que atinge R$ 663,4 milhões, dívida total estimada em cerca de R$ 2,8 bilhões, geração operacional incapaz de suportar encargos financeiros elevados e crescente dependência de antecipações de recitas futuras para manter suas atividades correntes.

Até que a comissão indicada assuma o controle administrativo do Corinthians, o clube fica proibido de promover operações extraordinárias tais como antecipação de receitas, venda de bens, de adquirir novos empréstimos e de assinar contratos relevantes. O clube deve ainda preservar documentos físicos e digitais.

A comissão interventora, de acordo com o pedido do MP, não pode interferir na gestão esportiva, no funcionamento do clube, nem no processo eleitoral que ocorre no fim deste mês, para a escolha do próximo presidente.