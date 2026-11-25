A iniciativa envolveu diferentes plataformas e contemplou a adoção, nos perfis do governo federal, da identidade visual da marca oficial do evento - que foi apresentada na última terça-feira (24), no Itamaraty, em Brasília - e a veiculação do videoclipe com o jingle Ela é Brasileira.
A música interpretada pela cantora carioca Mariah Marini mistura ritmos como funk e piseiro e traz mensagens que enaltecem a alegria do povo brasileiro, a capacidade de o país realizar uma Copa - em referência à edição masculina, em 2014 -, a paixão pelo futebol sem distinção de gênero e o protagonismo feminino.No vídeo, feito com recursos de inteligência artificial, destacam-se as cores verde, amarelo e azul - características da marca oficial - e diferentes cenários em que as mulheres aparecem praticando o esporte, tais como ruas, praças, aldeias indígenas e até lajes.
"Queremos que cada brasileira e cada brasileiro se sinta parte dessa história. Vamos realizar uma Copa que celebre a força das mulheres, valorize o futebol feminino e mostre ao mundo a paixão e a capacidade do Brasil", destacou o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, em comunicado à imprensa.
"A Copa do Mundo Feminina de 2027 representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do futebol feminino, incentivar a participação das mulheres no esporte e fortalecer o legado social, cultural e esportivo no nosso país", completou a secretária extraordinária da Copa, Juliana Agatte, no mesmo comunicado.
Marca BrasilA apresentação da marca oficial do Mundial ocorreu no encerramento do I Encontro Nacional da Copa do Mundo Feminina Fifa 2027
. O evento da última terça reuniu representantes do governo federal, das oito cidades-sede, dos estados e das arenas que receberão os jogos, além de representantes diplomáticas e institucionais do futebol.
A conceito da Marca Brasil para a Copa do Mundo Feminina Fifa 2027 foi elaborado pela agência de publicidade Fields, sob coordenação do Ministério do Esporte, trazendo cores alusivas à bandeira e ilustrações que valorizam o protagonismo feminino e a diversidade brasileira. O intuito da campanha é impulsionar o interesse pelo Mundial e a própria modalidade.
Contagem regressivaA Copa de 2027 está marcada para 24 de junho a 25 de julho, com abertura e final no Maracanã. Além do Rio de Janeiro, sete cidades terão jogos do evento: São Paulo (Neo Química Arena - Arena Itaquera), Brasília (Arena Mané Garrincha - Estádio Nacional), Belo Horizonte (Mineirão), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio) e Salvador (Arena Fonte Nova).
O Mundial terá 32 seleções. Os grupos serão sorteados no próximo dia 11 de dezembro, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.Além do Brasil, 17 países já estão garantidos na Copa, por meio de torneios classificatórios: Argentina, Colômbia, Alemanha, Dinamarca, Espanha, França, Austrália, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Japão, Argélia, Camarões, Maláui, Marrocos e Nova Zelândia.
Ainda há 11 vagas diretas em disputa: sete na Europa e quatro pela Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf). As demais serão definidas em uma repescagem internacional.