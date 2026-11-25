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A música interpretada pela cantora carioca Mariah Marini mistura ritmos como funk e piseiro e traz mensagens que enaltecem a alegria do povo brasileiro, a capacidade de o país realizar uma Copa - em referência à edição masculina, em 2014 -, a paixão pelo futebol sem distinção de gênero e o protagonismo feminino.

"Queremos que cada brasileira e cada brasileiro se sinta parte dessa história. Vamos realizar uma Copa que celebre a força das mulheres, valorize o futebol feminino e mostre ao mundo a paixão e a capacidade do Brasil", destacou o ministro do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro, em comunicado à imprensa.

"A Copa do Mundo Feminina de 2027 representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do futebol feminino, incentivar a participação das mulheres no esporte e fortalecer o legado social, cultural e esportivo no nosso país", completou a secretária extraordinária da Copa, Juliana Agatte, no mesmo comunicado.

Marca Brasil

. O evento da última terça reuniu representantes do governo federal, das oito cidades-sede, dos estados e das arenas que receberão os jogos, além de representantes diplomáticas e institucionais do futebol.

A conceito da Marca Brasil para a Copa do Mundo Feminina Fifa 2027 foi elaborado pela agência de publicidade Fields, sob coordenação do Ministério do Esporte, trazendo cores alusivas à bandeira e ilustrações que valorizam o protagonismo feminino e a diversidade brasileira. O intuito da campanha é impulsionar o interesse pelo Mundial e a própria modalidade.

Contagem regressiva

O Mundial terá 32 seleções. Os grupos serão sorteados no próximo dia 11 de dezembro, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.

Ainda há 11 vagas diretas em disputa: sete na Europa e quatro pela Confederação de Futebol das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf). As demais serão definidas em uma repescagem internacional.