Os times integram o Grupo E, que leva o nome de Cantareira, em alusão ao parque ecológico que tem uma das maiores áreas urbanas de Mata Atlântica preservada no mundo. As partidas da chave que ainda tem Santos e Sport serão todas no Ceret.

São três títulos brasileiros sub-17 (incluindo o período anterior a 2022, em que o torneio era sub-16) e três do sub-20 (contando a fase sub-18, que também durou até 2021). Nomes como a zagueira Isa Haas, a lateral Isabela, a meia Maiara Niehues e as atacantes Priscila, Jhennifer e Tainá Maranhão, todas com bagagem de seleção principal, tiveram formação completa ou parcial nas Gurias Coloradas.

Em 2025, as Gloriosas conquistaram o título brasileiro sub-20 em 2025, dando o troco no Flamengo, de quem haviam perdido na final do ano anterior. A lateral Guima e a meia Duda Basílio ambas no Palmeiras hoje e principalmente Giovanna Waksman, de 17 anos e atacante do OL Lyonnes, time feminino do Lyon (França), estão entre as principais revelações recentes.

Em 2023, as Gloriosas decidiram o título com o Flamengo no Canindé e acabaram superadas por 2 a 0. Na edição seguinte, as Gurias Coloradas foram à final contra o Fluminense, na Mercado Livre Arena Pacaembu. Após um empate sem gols no tempo normal, as cariocas levaram a taça nos pênaltis.

Apesar de a Copinha F Petrobras ser um torneio sub-20, o elenco do Inter reúne várias atletas do time vice-campeão brasileiro sub-17, como a lateral Canhota, as meias Katguria e Lara Lay e a centroavante Laurinha. Outro destaque é a atacante Clara Güell, de 20 anos, convocada para amistosos da seleção uruguaia contra Bolívia e Argentina. Ela fica à disposição do técnico David da Silva para a estreia desta quarta e depois reforça a delegação de seu país.

As atacantes Bya Fernandes e Letícia Vitória, respectivamente artilheira (oito gols) e vice (seis) do Campeonato Carioca da categoria, despontam como promessas de bola na rede. Entre as relacionadas para a competição está a zagueira Thaynara, que já faz parte do time principal alvinegro e disputou a última Copa do Mundo Feminina sub-20.

Triunfo palestrino

A meia Tomé abriu o marcador aos quatro minutos do primeiro tempo, aproveitando uma bola mal afastada pela zaga do time amazonense e mandando, de cabeça, para as redes. Na etapa final, aos oito, a volante Gellinot Reyes pegou a sobra de um bate-rebate dentro da área e, da marca do pênalti, acertou o ângulo da goleira Duda.

As Palestrinas somam os mesmos três pontos do Flamengo, ficando à frente, na liderança do Grupo A - Masp, pelo saldo de gols. Na partida que antecedeu o triunfo palmeirense, também no Canindé, as Meninas da Gávea estrearam vencendo o clássico contra o Vasco por 2 a 1. A zagueira Ludmilla colocou as cruzmaltinas na dianteira, mas as atacantes Yasmim Cardozo Laura Mariah decretaram a vitória das atuais campeãs.

